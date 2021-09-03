В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников, не сделавших прививки против COVID-19

В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников Фото: Александр ТИТКОВ

В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Ситуацию с отстранением сотрудников прокомментировал главный врач ЯОКБ Александр Корнилов:

- Больница выполняет постановление Роспотребнадзора и Минтруда, не выполнить которое не может. Мы заботимся, в первую очередь, о здоровье наших пациентов и сотрудников больницы. Сотрудники больницы, а большинство это не медицинский персонал, которые не привились и не имеют медицинский отвод от вакцинации, каждый день подвергают своих коллег и пациентов риску заражения. Добавлю, что абсолютное большинство медработников ЯОКБ привито и сделало это добровольно. Количество вакцинированных в ЯОКБ выше 80%.

По данным департамента здравоохранения, в областной больнице трудоустроены 1700 человек.