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Общество3 сентября 2021 14:43

В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников, не сделавших прививки против COVID-19

Ситуацию прокомментировал главный врач клиники
Полина Вачнадзе
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В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников

В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников

Фото: Александр ТИТКОВ

В Ярославской областной больнице от работы отстранили 120 сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Ситуацию с отстранением сотрудников прокомментировал главный врач ЯОКБ Александр Корнилов:

- Больница выполняет постановление Роспотребнадзора и Минтруда, не выполнить которое не может. Мы заботимся, в первую очередь, о здоровье наших пациентов и сотрудников больницы. Сотрудники больницы, а большинство это не медицинский персонал, которые не привились и не имеют медицинский отвод от вакцинации, каждый день подвергают своих коллег и пациентов риску заражения. Добавлю, что абсолютное большинство медработников ЯОКБ привито и сделало это добровольно. Количество вакцинированных в ЯОКБ выше 80%.

По данным департамента здравоохранения, в областной больнице трудоустроены 1700 человек.