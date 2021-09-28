В Любиме Ярославской области отремонтировали крыши, унесенные майским ураганом

Сильный ураган снес кровли нескольких домов в Любиме. ФОТО: Александр Соколов, группа "Подслушано в Любиме" ВКонтакте

В Любиме Ярославской области завершили ремонт крыш многоквартирных домов, пострадавших во время майского разгула стихии. Сильный ураган снес кровли у многоэтажек, нескольких частных домов и детского сада.

Как сообщает правительство Ярославской области, в доме №66 на улице Первомайской в домах №№93 и 93а на улице Советской крыши восстановили.

- Постановлением администрации района сразу был введен режим ЧС, создана комиссия по оценке ущерба, причиненного имуществу граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, – рассказала и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – Это позволило провести работы на объектах без включения в краткосрочный план капитального ремонта. Еще в мае были выполнены противоаварийные мероприятия для предотвращения попадания осадков в помещения.

Кровлю в детском саду отремонтировали в августе, а владельцы частных домов получили стройматериалы.

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