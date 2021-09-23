Жители дома в Ростовском районе полгода живут без крыши над головой. ФОТО: группа «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» ВКонтакте

Жители дома №14 на улице Заводской поселка Хмельники Ростовского района почти полгода живут без крыши. Ее снесло еще в апреле ураганом, который прошел по Ярославской области.

- На дворе сентябрь к концу, никто ничего не делает, мы живем без крыши над головой в прямом смысле этого слова. В администрации Петровска каждый раз отмазываются, то нет рабочих, то нет инженера. Мы в своей квартире даже свет не включаем, так как идут дожди и все течет в квартиру. У соседей подобная ситуация, приходиться подставлять тазы, кастрюли и детские ванны. В планах на капитальный ремонт крыши наш дом стоит на 2032 год, - написала в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» ВКонтакте жительница злополучного дома.

Люди просят помощи: скоро зима и квартиры легко могут превратиться в ледяные пещеры.

Глава Ростовского района уже обратился в правительство региона с просьбой перенести капитальный ремонт на этот год. Но вопрос: успеют ли до зимы?