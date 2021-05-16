В Любиме устраняют последствия урагана Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 15 мая, во время грозы, которая прошла по всей Ярославской области, Любим пострадал больше других городов . От сильнейшего ветра там срывало крыши домов. Сейчас восстанавливают линии электропередач, которые были повреждены упавшими деревьями.

Помимо этого, эксперты оценивают ущерб от погодной стихии. После оценки будет приниматься решение о дальнейшем устранении проблемы.

- По предварительным данным, в результате сильных порывов ветра произошло частичное повреждение крыш 19 строений, в числе которых 17 жилых домов, гараж и административное здание. Пострадавших нет, - рассказали в правительстве Ярославской области.