В Ярославле суд прекратил уголовное дело в отношении треш-стримеров

Суд прекратил уголовное дело в отношении двух треш-стримеров, устроивших погром в квартире жительницы Ярославля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд прекратил уголовное дело в отношении двух треш-стримеров, устроивших погром в квартире жительницы Ярославля. Ходатайство о прекращении уголовного преследования написала потерпевшая, которая пошла со своими обидчиками на примирение.

- Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано сторонами в течение 10 суток со дня его вынесения, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Два стримера 18 и 22 лет обвинялись по двум статьям Уголовного кодекса: умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества и нарушении неприкосновенности частной жизни. В марте этого года ребята разгромили квартиру своей знакомой, а один из них вступил с женщиной в половой контакт. Все происходящее молодые люди транслировали в Интернет, требуя со зрителей донаты.

Судебный процесс по делу должен был начаться вчера, 15 сентября, но один из подсудимых пришел на заседание в состоянии алкогольного опьянения.