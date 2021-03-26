Громили квартиру и просили донаты: в Ярославле гости споили женщину и сняли интим-видео с ней

Молодые люди разгромили квартиру. Скриншот с видео

СКР по Ярославской области проводит проверку по факту появления в Сети треш-стрима с участием жительницы Ярославля. Как стало известно корреспонденту КП, на протяжении нескольких дней компания из трех молодых людей гуляла в квартире женщины, гораздо старше их. Известно, что мать двоих детей злоупотребляла спиртными напитками, поэтому охотно пустила гостей в свой дом.

Но просто выпивать молодежи стало скучно. Когда хозяйка отключилась, ребята начали вести стрим и за дальнейший эфир стали просить у зрителей донаты. Дальше - больше.

Один из молодых людей решил воспользоваться бессознательным состоянием пьяной женщины, а друзья в это время транслировали интим-видео в прямой эфир. Но этого отморозкам показалось мало: не стесняясь в выражениях, они громили квартиру, в которой находились. Разбили унитаз, оторвали дверцу холодильника и швыряли ее по всем комнатам, вырвали межкомнатную дверь, разбили цветочные горшки и посуду. Потом подожгли петарду и бросили ее на кухню, где после "утех" лежала парочка. По случайности петарда не взорвалась.

Погром снимали на видео. Скриншот с видео

К счастью, в это время в доме не было двух маленьких дочек хозяйки квартиры – они находились у бабушки.

Перечислили ли ребятам деньги этот треш-стрим не известно. Но зато внимание на видео обратили следователи.

- Сейчас проводится проверка. Личности всех участников инцидента установлены: все они совершеннолетние жители Ярославля, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следователям предстоит установить, имело ли место принуждение к сексу. Если да, то молодым ярославцам грозит статья не только за изнасилование, но и за распространение порнографии.

Сама потерпевшая ничего толком сказать не может: у нее начались проблемы с памятью.