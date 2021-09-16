Жертва ярославских стримеров готова простить своих обидчиков

В Ярославле начался судебный процесс над стримерами Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле начался судебный процесс над стримерами. Молодые люди 18 и 22 лет обвиняются в нарушении неприкосновенности частной жизни и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

В марте этого года подсудимые устроили погром в квартире потерпевшей: разбили унитаз, оторвали дверь холодильника и межкомнатную дверь, перебили цветочные горшки и посуду. На этом парни не остановились: один из них вступил с половую связь с женщиной, второй снимал все происходящее и транслировал в Интернет, требуя со своих подписчиков донаты за продолжение съемки. Хозяйка квартиры из-за перебранного алкоголя находилась почти в бессознательном состоянии и прекратить вакханалию была не в силах.

Судебное заседание по делу стримеров должно было состояться вчера, 15 сентября. Но оно было отложено: один из обвиняемых явился в суд в состоянии алкогольного опьянения.

Стал известен еще один интересный факт: женщина, в квартире которой парни устроили погром, а ее саму ославили на всю страну, простила своих обидчиков. От потерпевшей в суд поступило ходатайство о примирении сторон.