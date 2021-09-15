В ярославскую спортшколу олимпийского резерва купили электронные мишени Фото: Правительство Ярославской области

В ярославскую спортшколу олимпийского резерва по стрельбе купили две электронные мишени. Они установлены в одном из тиров школы. С их помощью тренироваться смогут и взрослые, и дети. Серебряная медалистка Олимпиады в Токио Анастасия Галашина также занимается в этом тире.

- Я очень рада, что в нашем тире появились такие электронные установки, с помощью которых смогут тренироваться не только взрослые спортсмены, но и дети, – поделилась Анастасия Галашина. – Это оборудование сделано по самым современным технологиям, которые вообще существуют в мире, и, я думаю, оно здорово поможет развиваться этому виду спорта в нашей области. Тренировочный процесс будет упрощен, он будет качественнее и легче.

В правительстве области рассказали, что оборудование подходит для стрельбы из пневматического оружия – как из винтовки, так и из пистолета. Увидеть результат можно моментально на мониторе перед стрелком. Датчики в устройстве считывают пролет пули и выдают на экран достоинство пробоины. Новая технология позволяет определять координаты с невероятной точностью в одну сотую долю миллиметра.

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