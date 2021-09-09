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Общество9 сентября 2021 10:00

Добрынинский мост в Ярославле могут открыть досрочно

Озвучены новые сроки открытия Добрынинского путепровода
Полина Вачнадзе
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Озвучены новые сроки открытия Добрынинского путепровода

Озвучены новые сроки открытия Добрынинского путепровода

Фото: Мэрия Ярославля

Добрынинский мост в Ярославле могут открыть досрочно. Об этом на заседании Ярославской областной Думы сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

- Коллеги обещают, что сдадут Добрынинский путепровод досрочно, на месяц раньше. Планировалось, что работы закончатся в ноябре, но обещают, что в конце сентября – начале октября мост будет открыт в полном объеме, все четыре полосы, - сказал Виктор Неженец.

Напомним, что путепровод был открыт после масштабного ремонта в середине мая прошлого года, но уже в конце того же месяца мост вновь закрыли из-за выявленных дефектов.

Из-за некачественного ремонта путепровода было возбуждено уголовное дело.