В Ярославле возбудили уголовное дело из-за некачественно отремонтированного Добрынинского моста

Мост до сих пор полностью не введен в эксплуатацию Фото: Мэрия Ярославля

Он до сих пор полностью не введен в эксплуатацию

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за некачественно отремонтированного Добрынинского путепровода. По данным ИА Regnum, в превышении должностных полномочий подозревают сотрудника «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Чиновник, по информации источника агентства в правоохранительных органах, согласовал изменения в документацию, не проведя предварительную экспертизу.

Мост ремонтировали на полгода дольше установленного срока и частично открыли для проезда только в ноябре прошлого года. При этом другая часть путепровода опасна для эксплуатации. Ее необходимо переделывать, на это из городского бюджета будут выделены средства, 219 миллионов рублей, которые потом возместит бюджет региональный. Напомним, что на реконструкцию моста уже потрачено порядка миллиарда рублей.