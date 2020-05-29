2020-05-29T18:18:44+03:00
Общество

В Ярославле вновь закрыли Добрынинский мост

На путепроводе обнаружили дефекты
Светлана Крутикова
Поделиться:
Добрынинский мост вновь закрыли из-за дефектов в пролетном строенииДобрынинский мост вновь закрыли из-за дефектов в пролетном строенииФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 мая, вновь перекрыли движение по Добрынинскому мосту. Во время обследования путепровода специалисты обнаружили дефекты в пролетном строении.

- Эксперты произвели перерасчет несущей способности пролетных строений и выявили критичные значения для безопасной эксплуатации путепровода. Чтобы провести дополнительные обследования, приняли решение временно закрыть движение по Добрынинскому мосту. Приношу автомобилистам извинения за вынужденные неудобства, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

В связи с закрытием моста изменится движение автобусов № 8 и 78, маршруток № 38, 61, 71:

- маршрут автобуса №8 разделяется на два: 8К от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы К. Либкнехта и 8Б от 15-ого микрорайона до Ярославского моторного завода;

- автобус №78 и маршрутные такси № 38 и 71 будут следовать с объездом через улицу Чкалова и проспект Октября без заезда на улицу Добрынина и Промышленное шоссе;

- маршрутка № 61 будет следовать по проспекту Октября, Ленинградскому проспекту без заезда на Промышленное шоссе, улицу Добрынина, улицу Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске на карантин закрыли дежурную группу в детском саду
В Ярославской области на прогулку в парк вышел кабан
Жилье из Ярославской области в топе-10 больших квартир, выставленных на продажу
В Ярославле вновь закрыли Добрынинский мост
«Ростелеком» построил сеть GPON для тысячи домохозяйств Ростова Великого
Житель Ярославской области вспомнил о ребенке, когда не смог продать машину
Ярославские водные велосипеды «поплывут» в Японию
В Ярославле отремонтировали теплотрассу на Красноборской
Пенсии в Ярославской области в июне: как будут приносить
В Рыбинске из окна больницы №1 выпал пациент
За обман ярославских дольщиков возбудили 10 уголовных дел
Столичный суд обязал мэрию Ярославля очищать сточные воды
В пандемию ярославцы на треть увеличили интернет-трафик
В Ярославле открываются магазины?
Федерация выделила 500 миллионов рублей на оборудование для ярославских больниц
Ярославскую область снова может затопить
МЧС предупредило о грозе в Ярославской области
В Ярославской области ребенок упал с шестого этажа и выжил
В Ярославской области разрешили жениться в июне