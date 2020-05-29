В Ярославле вновь закрыли Добрынинский мост

29 Май 2020 2020-05-29T18:18:44+03:00

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Сегодня, 29 мая, вновь перекрыли движение по Добрынинскому мосту. Во время обследования путепровода специалисты обнаружили дефекты в пролетном строении.

- Эксперты произвели перерасчет несущей способности пролетных строений и выявили критичные значения для безопасной эксплуатации путепровода. Чтобы провести дополнительные обследования, приняли решение временно закрыть движение по Добрынинскому мосту. Приношу автомобилистам извинения за вынужденные неудобства, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

В связи с закрытием моста изменится движение автобусов № 8 и 78, маршруток № 38, 61, 71:

- маршрут автобуса №8 разделяется на два: 8К от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы К. Либкнехта и 8Б от 15-ого микрорайона до Ярославского моторного завода;

- автобус №78 и маршрутные такси № 38 и 71 будут следовать с объездом через улицу Чкалова и проспект Октября без заезда на улицу Добрынина и Промышленное шоссе;

- маршрутка № 61 будет следовать по проспекту Октября, Ленинградскому проспекту без заезда на Промышленное шоссе, улицу Добрынина, улицу Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU