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Общество7 сентября 2021 16:31

Губернатор Ярославской области почтил память команды «Локомотив»

В Ярославле проходят траурные мероприятия
Полина Вачнадзе
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Ярославцы вспоминают "Локомотив"

Ярославцы вспоминают "Локомотив"

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 7 сентября, в Ярославле и области проходят траурные мероприятия, посвященные хоккейной команде «Локомотив». Свои соболезнования выразил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Губернатор Ярославской области почтил память команды «Локомотив»

Губернатор Ярославской области почтил память команды «Локомотив»

Фото: Правительство Ярославской области

Впервые за 10 лет игроки ярославского «Локомотива» выйдут на лед именно в этот день. Они встретятся с минским «Динамо», командой, к которой 7 сентября 2011 года не долетел Як-42.