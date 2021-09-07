Ярославцы вспоминают "Локомотив" Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 7 сентября, в Ярославле и области проходят траурные мероприятия, посвященные хоккейной команде «Локомотив». Свои соболезнования выразил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Губернатор Ярославской области почтил память команды «Локомотив» Фото: Правительство Ярославской области

Впервые за 10 лет игроки ярославского «Локомотива» выйдут на лед именно в этот день. Они встретятся с минским «Динамо», командой, к которой 7 сентября 2011 года не долетел Як-42.