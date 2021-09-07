Гибель «Локомотива»: хроника черных дней

10 лет назад трагически погибла команда "Локомотив". ФОТО: архив КП

7 сентября 2011 года… В 15:58 Як-42Д, с основным составом хоккейной команды «Локомотив» на борту взлетает с полосы аэропорта «Туношна». Ребятам предстоит игра в Минске. Но полет длится несколько секунд, после чего самолет задевает радиовышку и падает на берег реки Туношонки. Кругом груды обгоревшего железа.

Место крушения все было в обломках самолета. ФОТО: архив КП

Уже через полчаса после крушения появляется первая скудная информация об авиакатастрофе. Ярославль замирает в отчаянии и ожидании хоть каких-то сведений. И надежде на то, что все это только слухи. Но...

- Самолет с нашей командой должен был взлететь около четырех часов дня, - рассказывает пресс-атташе «Локомотива» Владимир Малков. – Сначала мы не хотели верить. Но теперь надежды нет. Команда погибла. Я слышал, что два человека в критическом состоянии. Но кто – я не знаю…

Хвост самолета. ФОТО: архив КП

Данные о погибших разнятся: то сообщают об одном выжившем, чуть позже – о трех. Но уже через час после трагедии стало известно о двух госпитализированных: хоккеисте Александре Галимове и инженере по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александре Сизове. Следом идут только новости об опознанных…

В это время в Уфе на ледовой арене идет матч между «Салаватом Юлаевым» и «Алтлантом». Вдруг игру приостанавливают и на лед выходит президент КХЛ Александр Медведев.

- У нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с минским «Динамо» разбился самолет с игроками, тренерами и администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил один. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания, - говорит это Александр Морозов и, кажется, сам не верит своим словам. Через несколько минут принято решение отменить матч.

Самолет зацепил радиомачту. ФОТО: архив КП

А на месте крушения работают спасатели, полиция, медики, следственный комитет. Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту крушения самолета и причина падения – Як-42 не смог набрать высоту и столкнулся с вышкой.

Болельщики собираются у «Арены-2000», к стенам приносят цветы, игрушки, свечи… Не только женщины, мужчины плачут. В городе и области траур. Скорбит вся страна.

Цветы, свечи, записки... ФОТО: архив КП

В больнице имени Соловьева главный врач сообщает первые сведения о пострадавших: их двое. У Александра Галимова 80% ожогов тела, одна операция сделана, потребуется еще несколько. У Александра Сизова 15% ожогов и перелом бедра. Вечером 7 сентября появляется информация о смерти Александра Галимова.

На улицы Ярославля выходят болельщики. Практически все они стекаются к «Арене». 8 сентября решено объявить днем траура по погибшим. В морге больницы имени Соловьева родные продолжают опознавать тела.

Цветы приносили к моргу. ФОТО: архив КП

На месте крушения, несмотря на наступившую ночь, идут работы. Не все тела еще найдены. На месте падения самолета двойное оцепление, в том числе и для того, чтобы не допустить мародерства. Город продолжает осознавать, ЧТО именно произошло...

Ярославль помнит. ФОТО: архив КП

Утром в Успенском соборе Ярославля прошла панихида по погибшим. На место авиакатастрофы прибыла делегация КХЛ и ФХР. В аэропорт Туношна приехали Александр Медведев, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Днем букет алых роз на берег Туношонки, напротив того места, где из воды торчит хвост упавшего самолета, возложил на тот момент президент России Дмитрий Медведев. Следователи продолжают находить вещи погибших и отправляют их на экспертизу.

Панихида в Успенском соборе. ФОТО: архив КП

Информация о смерти Александр Галимова не подтверждается. Его и Александра Сизова перевозят в клинику Москвы. Состояние у обоих крайне тяжелое.

К этому моменту тела всех погибших опознаны, их начали готовить к похоронам.

10 сентября. Прощание с любимой командой. Символом этого дня стало море зонтов: погода плакала вместе с ярославцами, с болельщиками, со всей страной, со всеми, кто не остался равнодушным и за ее пределами.

Море зонтов стало печальным символом этого дня. ФОТО: архив КП

Проститься с ребятами пришли тысячи и тысячи людей. До сих пор называют разные цифры, но они не имеют никакого значения: скорбели все, даже те, кто до 7 сентября 2011 года были далеки от спорта и хоккея.

Люди шли нескончаемым потоком. ФОТО: архив КП

- Тут невозможно находиться. Сотни мужиков плачут, - говорят очевидцы. - Это кошмар! Просто разрывается сердце.

После церемонии прощания люди не расходились. На площади перед "Ареной-2000" звучали аплодисменты, крики "Локо!" и гудки локомотива.

Проститься с ребятами пришли тысячи человек. ФОТО: архив КП

Провожая ребят в последний путь, все желали здоровья Александру Галимову. Его состояние по-прежнему оставалось крайне тяжелым, но оставалась и надежда.

- Сашка Галимов, ты должен жить! Держись! Мы все с тобой!!! Молимся за тебя! Все наши мысли и силы должны быть с Александром Галимовым! Давайте все вместе, — написал Александр Овечкин в своем «Твиттере». Просили Сашку жить в своих записках и ярославцы.

Все верили в лучшее и просили Сашу держаться. ФОТО: архив КП

12 сентября.

- Несмотря на проводимую терапию с использованием всех возможных современных методов лечения, в ожоговом центре института хирургии имени Вишневского скончался Александр Галимов от ожогов, не совместимых с жизнью, — говорилось в сообщении администрации НИИ Вишневского.

Саша Галимов всегда уходил со льда последним. Последним ушел и здесь.

Единственным, кто выжил при крушении самолета, остается бортмеханик Александр Сизов.

14 сентября ярославцы вновь пришли на прощальную церемонию в "Арену", которая за эти дни превратилась в место всеобщей скорби. На этот раз - по Александру Галимову. Снова свечи, стихи, игрушки, цветы, плакаты со строками "Мы тебя любим". Водители, проезжая мимо ледовой арены, гудят, прощаются.

Прощание с Сашей Галимовым. ФОТО: архив КП

Похоронили Александра Галимова по мусульманским обычаям, на похоронах присутствовали только родные и самые близкие люди. Но как только с участка сняли оцепление, на могилу потянулись люди.

10 лет прошло с той черной недели. Хоккеисты, тренеры, сотрудники клуба, члены экипажа... В памяти ярославцев они останутся навсегда.