В Ярославле почтят память хоккейной команды «Локомотив»

7 сентября исполняется 10 лет со дня гибели «железнодорожников». ФОТО: архив КП

Сегодня, 7 сентября, в Ярославле пройдут памятные мероприятия, посвященные команде «Локомотив», трагически погибшей 10 лет назад.

До 11:00 в Успенском соборе города пройдет богослужение, на котором могут присутствовать все желающие.

В 11:40 на Леотьевском кладбище состоится панихида по погибшим и возложение цветов к могилам ребят.

В 12:50 траурные мероприятия продолжатся у «Арены-2000», рядом с памятником «Хоккейное братство».

Во второй половине дня на территории мемориального комплекса в Туношне, на месте падения самолета, пройдет памятная церемония. Ее начало запланировано на 15:30.

Вечером 7 сентября в «Арене-2000» ярославский «Локомотив» сыграет с минским «Динамо». Начало матча в 19:30, памятной церемонии – в 19:00.

Впервые за 10 лет «железнодорожники» выйдут на лед в этот день.