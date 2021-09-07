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Общество7 сентября 2021 10:21

В Ярославле во второй раз отменили «Пир на Волге»

Требования «Роспотребнадзора» расходятся с концепцией фестиваля
Полина Вачнадзе
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В Ярославле во второй раз отменили фестиваль «Пир на Волге». ФОТО: пирнаволге.рф

В Ярославле во второй раз отменили фестиваль «Пир на Волге». ФОТО: пирнаволге.рф

В Ярославле во второй раз отменили фестиваль «Пир на Волге». Он должен был состояться 21 августа, но коронавирус спутал планы. Праздник перенесли - на День города, 18 сентября. Организаторы официально объявили, что фестиваль состоится, однако, радость оказалась недолгой.

- Требования Роспотребнадзора, которые последовали за постановлением (площадки не более 50 человек), оказалось невозможно применить к нашему событию. Наш праздник слишком большой, шумный и веселый, там еда, там общение - то, что, к сожалению, невозможно сейчас воплотить в силу ограничений, - сообщили организаторы праздника.

Однако проект «Музейная набережная», который должен был пройти в рамках фестиваля, все же состоится.