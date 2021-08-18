В Ярославле из-за коронавируса отменили «Пир на Волге»

В Ярославле отменили «Пир на Волге». ФОТО: группа "Пир на Волге" ВКонтакте

В Ярославле отменили «Пир на Волге». Праздник должен был пройти в ближайшую субботу, 21 августа, но из-за коронавируса не состоится. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказали организаторы мероприятия.

- Друзья, мы вынуждены сообщить новость, о которой многие догадывались. Увы, эпидемиологическая ситуация по-прежнему неблагополучна, и мы не получили разрешения провести «Пир на Волге» 21 августа. Мы благодарим всех, кто ждал и верил вместе с нами. Мы надеемся, что удастся перенести наш с вами праздник. Ждите информации о новой дате! Держите за нас кулачки, - написали члены команды «Пира на Волге».

В комментариях ярославцы предположили, что «Пир на Волге», возможно, совместят с Днем города Ярославля. Но не факт.