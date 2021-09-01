Фестиваль «Пир на Волге» пройдет в Ярославле в День города. ФОТО: страница фестиваля "Пир на Волге" ВКонтакте

Фестиваль «Пир на Волге», который должен был назначен на 21 августа, но из-за коронавирусных ограничений не состоялся, пройдет 18 сентября, в День города Ярославля. Об этом на странице фестиваля в социальных сетях сообщили его организаторы:

- После официального постановления мы, наконец, можем произнести это громко и радостно: «Пир на Волге» пройдет вместе с Днем города 18 сентября. Теперь мы все расскажем, чем пикник собирается удивить вас в этом году.

В этот день стартует проект «Музейная набережная». На набережной экспонаты выставят 19 музеев, также пройдут мастер-классы, концерты, викторины, научные шоу, реконструкции, откроются фотозоны и ярмарки ремесел.

- Прямо на улице, а не в залах музея, можно будет увидеть редкие образцы стрелкового оружия и старинные фотокамеры, раскрутить колесо фортуны и освоить лепку из глины, расписать пряники и получить урок русской каллиграфии, принять участие в мастер-классах эмальеров и услышать записи Собинова, потанцевать под джазовые импровизации и под рок. Про ЗОЖ и спорт тоже не забыли - здесь можно будет измерить скорость ваших реакций, выносливость мышц, длину и высоту прыжка, силу удара, - анонсируют мероприятия организаторы праздника.