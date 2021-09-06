По пожару в Константиновском Ярославской области возбуждено уголовное дело

В Тутаевском районе из-за пожара в квартире многоэтажного дома в поселке Константиновский возбуждено уголовное дело. ФОТО: читатель КП

В Тутаевском районе из-за пожара в квартире многоэтажного дома в поселке Константиновский возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

- В результате пожара жительнице соседней квартиры данного дома причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы, устанавливается конкретное лицо, причастное к совершению данного преступления, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пожар в квартире дома №5 на улице Депутатской в поселке Константиновский Тутаевского района начался вечером 2 сентября. По словам очевидцев, хозяйка этой квартиры облила себя и сожителя горючим веществом, после чего подожгла. Сейчас женщина находится в реанимации. Сожителю удалось избежать серьезных травм, но в огне пострадала соседка.