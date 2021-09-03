Стало известно о состоянии женщины, устроившей пожар в доме в поселке Константиновский Ярославской области

ЧП в поселке Константиновский произошло 2 сентября около восьми часов вечера. ФОТО: читатель КП

Два человека пострадали во время пожара в доме №5 на улице Депутатской в поселке Константиновский Тутаевского района.

Как сообщил источник КП-Ярославль, женщина, которая, по словам очевидцев, облила горючей жидкостью, а потом подожгла себя и сожителя, получила 30% ожогов тела. Сейчас она находится в реанимации.

Вторая пострадавшая, ее соседка со второго этажа, получила 11% ожогов.

Напомним, что ЧП в поселке произошло вчера, 2 сентября, около восьми часов вечера. Как рассказывают соседи, женщина подожгла себя и сожителя, но мужчина успел убежать. Известно, что жительница этого дома уже не в первый раз подвергает опасности себя и своих соседей.