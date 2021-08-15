В Ярославской области у овец зафиксированы вспышки оспы Фото: Алексей ФОКИН

В Ярославской области 11 августа были выявлены очаги оспы среди овец. Больных животных обнаружили в поселке Некрасовское и деревне Харино. Сейчас ветеринары борются с распространением инфекции.

- В настоящее время специалистами государственной ветеринарной службы проводятся мероприятия по ликвидации очагов оспы овец и предотвращению распространения возбудителя болезни, - сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Напомним, что недавно в регионе были зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней.