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Общество15 августа 2021 12:20

В Ярославской области у овец зафиксированы вспышки оспы

Больных животных выявили в деревне Харино и поселке Некрасовское
Анастасия Голубева
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В Ярославской области у овец зафиксированы вспышки оспы

В Ярославской области у овец зафиксированы вспышки оспы

Фото: Алексей ФОКИН

В Ярославской области 11 августа были выявлены очаги оспы среди овец. Больных животных обнаружили в поселке Некрасовское и деревне Харино. Сейчас ветеринары борются с распространением инфекции.

- В настоящее время специалистами государственной ветеринарной службы проводятся мероприятия по ликвидации очагов оспы овец и предотвращению распространения возбудителя болезни, - сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Напомним, что недавно в регионе были зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней.