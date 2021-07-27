В Рыбинском районе из-за вспышки чумы собираются уничтожать свиней Фото: Павел МАРТИНЧИК

17 июля вирус африканской свиной чумы выявили в деревне Михеево Рыбинского района. В администрации Рыбинска сообщили, что из-за этого всех свиней на территории города и Рыбинского района уничтожат. С начала 2021 года в Ярославской области зафиксировано 20 случаев вируса АЧС. В июле вспышки выявлены в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском и Большесельском муниципальных районах

- Планируется, что мероприятия по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни начнутся на следующей неделе. В связи с этим владельцам подсобных хозяйств в срочном порядке необходимо зарегистрировать свинопоголовье, для того чтобы получить компенсацию, - сообщил главный ветеринарный врач Рыбинского района Александр Цимбал.