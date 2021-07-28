Сотрудники ярославского правительства не могут попасть на работу из-за транспортной реформы

Губернатор региона рассказал журналистам, как он относится к ситуации с общественным транспортом Ярославля Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

Один из главных вопросов, который сейчас волнует всех ярославцев наряду с вакцинацией – транспортная реформа. И он, конечно, не мог не прозвучать на сегодняшней пресс-конференции с главой региона. Отвечая на вопрос, Дмитрий Миронов напомнил, что он поручил городу провести общественные слушания по поводу еще только запланированных на тот момент нововведений.

- С декабря 2020 года была организована работа по сбору замечаний и предложений. Тот анализ, который мы провели, позволил выявить наиболее волнующие людей вопросы, в том числе и сохранение беспересадочных маршрутов, сохранение транспорта по вместимости, точечные изменения. И мы видим, что до конца вопрос не доработан. Многие сотрудники у нас в правительстве жалуются, что не могут добраться до работы. Такую информацию я получаю от людей. Сейчас важно как можно быстрее отреагировать на весь негатив. И, конечно же, я отношусь негативно. Новая схема не должна вредить, а должна помогать людям, - сказал Дмитрий Миронов.

По словам губернатора, необходимо как можно скорее «подумать над этими недостатками» - соответствующие распоряжения уже переданы в профильные департаменты.

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