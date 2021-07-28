Слегка поламывало руку: губернатор Ярославской области сделал прививку от COVID-19

Глава региона привился «Спутником V»
Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сделал прививку от коронавируса.
- Сделал, пока находился в отпуске. Обошлось без последствий. Температуры не было, только слегка поламывало руку, когда второй этап проходил. Советую всем сделать, чтобы защитить себя, своих близких и окружающих. Да, на 100% она не защищает от коронавируса, но болезнь протекает легче, - сказал во время сегодняшней встречи с журналистами региональных изданий Дмитрий Миронов.
На данный момент в Ярославской области вакцинацию прошли порядка 40% тех, кто может сделать прививку.
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