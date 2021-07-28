К мэрии Ярославля принесли гроб и венки

Общественник провели церемонию прощания с удобным общественным транспортом. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

К зданию мэрии Ярославля сегодня утром общественники принесли гроб с надписью «общественный транспорт» и венки. Так символично общественники простились с маршрутками и удобным интервалом их движения, когда людям не приходилось по часу стоять на остановках, а потом ехать в переполненных салонах. И все это – в условиях разгула коронавирусной инфекции.

Инициаторами этой акции стали руководитель общественного движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой и депутат муниципалитета Наталия Бобрякова. По мнению общественника и депутата то, что сейчас происходит с общественным транспортом города, убивает не только сам транспорт, но и жизнь ярославцев. Люди либо тратят свое время на остановках, либо деньги, так как вызывают такси.

С 14 июля в Ярославле начала действовать транспортная реформа, которая вызвала огромное недовольство (и это мягко говоря) у ярославцев. Владимир Волков пообещал исправить ситуацию и решить транспортную проблему.