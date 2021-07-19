На Советской площади продолжаются одиночные пикеты против принудительной вакцинации. ФОТО: страница Андрея Броя ВКонтакте

В Ярославле продолжаются одиночные пикеты против принудительной вакцинации населения. Напомним, что по решению главного санитарного врача региона сделать прививки от COVID-19 обязаны сотрудники определенных сфер, например, торговли, туризма, транспорта.

Многие ярославцы с этим решением не согласны. В субботу, 17 июля, перед правительством региона на Советской площади прошли первые одиночные пикеты. Продолжились они и в воскресенье, и в понедельник.

- Сегодня опять вышла с одиночным пикетом к правительству Ярославской области с требованием: «Нет принудительной вакцинации!». Мы не стадо! У каждого есть права и обязанности. Вакцинация должна быть добровольной. Нет принудиловке! – пишет на своей странице ВКонтакте депутат яроблдумы Елена Кузнецова.

Третий день пикетирует общественник Андрей Брой, обещает продолжить и завтра.

- И также как вчера, и позавчера, сотрудники полиции были вежливы, провели стандартную процедуру выдачи предостережения о недопущении нарушений законодательства и пожелали удачи. Ни одного протокола составлено не было, - пишет Андрей Брой.

Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова пошла дальше и направила в адрес президента РФ Владимир Путина обращение взять ситуацию с вакцинацией в регионе под свой контроль.

- Ситуация с принуждением к вакцинации в Ярославской области доходит до абсурда – вся процедура начинает напоминать массовую вакцинацию крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях. В то время как Владимир Владимирович с экранов телевизоров на всю страну заявляет о добровольности в вопросах вакцинации, главный санитарный врач Ярославской области Звягин принимает Постановление об обязательной вакцинации граждан, работающих на предприятиях, в рамках которых не требуется обязательное проведение профилактических прививок. Такого категорически быть не должно! Каждый работник имеет право самостоятельно решить, хочет он сделать прививку от COVID-19 или нет! Права граждан в этом вопросе должны быть соблюдены, - пишет Наталия Бобрякова.

Все пикетирующие уточняют – они не против вакцинации, они против именно принудительной кампании.