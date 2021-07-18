У правительства Ярославской области прошел пикет против принудительной вакцинации

Елена Кузнецова выступила против принудительной вакцинации ярославцев. ФОТО: страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

Депутаты Ярославской областной думы Елена Кузнецова и Александр Воробьев вышли на Советскую площадь. Народные избранники выступили против принудительной вакцинации.

- Я не против добровольной вакцинации. Я против принудительной. И это моя позиция. Нельзя людей ломать через колено. Надо дать им выбор самим решать: делать прививку или нет. И не надо меня здесь переубеждать в обратном, - считает Елена Кузнецова.

С 13 июля в Ярославской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер, в том числе, торговли, образования и туризма. Подробный список можно узнать здесь. Даты вакцинации указаны здесь.

- Эпидемиологическая ситуация расценивается как неблагополучная. Интенсивность прироста возросла с 21 июня, когда прирост за сутки составил 8%, а в последующие дни прирост по 7-8% ежедневно. Чаще болеют люди трудоспособного возраста 18-60 лет. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом, - говорится в постановлении главного санитарного врача региона.