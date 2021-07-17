В Ярославской области ужесточили коронавирусные ограничения

Число жителей, которые заболели коронавирусом - растет. Фото: Влада Красоткина

С 16 июля в Ярославской области ввели новые коронавирусные ограничения. Такие меры были приняты из-за роста заболеваемости COVID-19.

- Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в регионе с 12 июня. Ежедневно выявляется от 200 новых случаев заражений, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Новые коронавирусные требования:

- Загрузка фитнес-центров и спортивных организаций, а также трибун для болельщиков будет снижена до 50%. На тренировки и на мероприятия могут быть допущены лица при предъявлении сертификата о вакцинации;

- Работодателям рекомендовано обеспечить проведение профилактических прививок против COVID-19 первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60 % от общей численности работников с учетом следующих сроков:

до 23 июля 2021 года - провести вакцинацию работников сферы общественного питания, общественного транспорта, такси, гостиниц, организаторов культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек;

до 30 июля 2021 года - сотрудников сферы торговли, бытовых услуг (в том числе прачечных, химчисток), салонов красоты, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, МФЦ, организаций массовых физкультурных и спортивных мероприятий;

до 4 августа 2021 года - работников финансовых организаций, почтовой связи, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, организаторов досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.