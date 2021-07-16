Ярославская полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погибла мать двоих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ярославской полиции просят откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло 10 июля на Костромском шоссе.

Водитель «Ниссана» на пешеходном переходе сбил женщину и ребенка. Пострадавшая вскоре скончалась, а мальчика госпитализировали. Муж и второй сын женщины шли чуть сзади и чудом не попали под колеса пьяного лихача. То, что мужчина был пьян, потом установила экспертиза. Водителя задержали и отправили под стражу.

- Просим очевидцев данного ДТП обратиться по телефонам ГИБДД УМВД России по Ярославской области: 30-10-10, 78-49-25, 78-49-22, - говорится в сообщении на сайте УМВД по Ярославской области.