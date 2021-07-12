Ярославца, насмерть сбившего мать двоих детей, заключили под стражу

Погибла молодая мать двоих детей. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

23-летнего ярославца, который на пешеходном переходе насмерть сбил молодую женщину, заключили под стражу.

- Постановлением Фрунзенского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 11 сентября 2021 года, - пояснили в пресс-службе Областного суда.

ДТП в поселке Прибрежный произошло 10 июля поздно вечером. По предварительным данным, семья – двое взрослых и двое детей – переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. «Ниссан» мчался на красный. По колеса машины попали мать и ее сын. Женщина погибла, ребенок был госпитализирован.

По данным издания Progorod, 23-летний водитель иномарки, имевший стаж вождения около 5 лет, за последний год нарушил правила дорожного движения порядка 70 раз.