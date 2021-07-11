В Ярославле пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Ярославле насмерть сбили женщину. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Страшная авария произошла вчера, 10 июля около девяти часов вечера в поселке Прибрежный. На пешеходном переходе пьяный водитель сбил женщину и ее сына. По словам очевидцев, мужчина гнал на красный свет светофора, семья переходила дорогу на зеленый: мать с одним сыном чуть впереди, отец со вторым мальчиком шел сзади.

- В результате ДТП 32-летняя женщина была госпитализирована, от полученных травм скончалась. Мальчик 2013 года рождения госпитализирован с травмами, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Второй ребенок физически не пострадал, но находится в сильном шоке от случившегося на его глазах.

- Одному лет 7 может 8,он был в шоке, все время пытался к маме подойти, а второй малыш улетел в траву, но тоже был в шоке, - рассказывают очевидцы.

В полиции подтвердили - водитель "Ниссана", 23-летний молодой человек, в момент аварии был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о заключении ярославца под стражу.