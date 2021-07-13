Транспортная реформа в Ярославле: на чем завтра ехать на работу?

Завтра, 14 июля, - первый день транспортной реформы Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 14 июля, - первый день транспортной реформы. Почти 30 маршруток исчезнут с улиц Ярославля, им на смену придут автобусы - с другими номерами и другими путями следования.

Какие автобусы придут на смену привычным всем маршруткам, рассказывает КП-Ярославль.

Маршрутное такси№ 36, раньше следовавшее от поселка Прибрежный до Машприбора, теперь имеет три альтернативы:

- автобус №41, затрагивающий часть прежнего маршрута – от поселка до улицы Нижней Федоровской – и далее идущий до вокзала Ярославль-Главный,

- автобус №42, повторяющий путь 36-го до Красной площади, а затем следующий до остановки «15-й микрорайон» по Промышленному шоссе,

- автобус №56, который имеет те же конечные и отличается от маршрутки №36 только тем, что после остановки «проспект Фрунзе» едет не по самому проспекту, а объезжает через Нефтебазу, потом снова возвращаясь на него.

Маршрутное такси №37 теперь заменено автобусом №13. Раньше маршрутка шла от 5-го микрорайона до улицы Сахарова, а теперь его конечная отодвинулась к Машприбору. Такая перемена, считают в мэрии, никому не принесет неудобств, а наоборот упростит некоторым людям проезд.

Точно такая же ситуация и с маршрутом №38. Альтернативный ему автобус №58 идет от Нижнего поселка и, минуя остановку «14-й микрорайон», доходит до фабрики «Красный Перевал».

Еще один маршрут, потерпевший незначительные изменения, - 45-й. Вместо него теперь автобус №4, который начинает свой путь не из поселка Куйбышева, а с улицы Ярославской, немного не доезжая до прежней конечной. Теперь тем, кто садился в поселке, нужно будет пройти до следующей остановки – улица Индустриальная.

Практически аналогично поступили и с маршрутом №46, который компенсировали 42-м автобусом. Раньше транспорт шел от больницы №2, теперь он стартует непосредственно от поселка Куйбышева и идет до 15-го микрорайона.

Маршрутка №47 имеет сразу две замены: 2-й и 66-й автобусы. Первый довольно сильно отличается от исходного маршрута – не захватывая часть улицы Доронина до Нефтяников, он начинает следование с улицы Большие Полянки, идет до Красной площади, как и раньше, а затем сворачивает на Советскую и доходит до ЯШЗ. Второй же чуть продлевает его – после остановки «Больница №9» он делает петлю через ЖК «Норские Резиденции», улицу Куропаткина и фабрику «Красный Перевал» и доезжает до НЗКИ. На другом конце, стартуя от больничного городка, минуя Нефтестрой и Суздалку, он соединяется с прежним маршрутом только на Московском вокзале.

Маршрутное такси №61 компенсировано тремя вариантами:

- автобусом 44к, который идет от Торгового переулка до улицы Автозаводской, то есть совпадает с бывшим 61-м только на одной трети его пути,

- автобусом №58, пересекающий его на площади карла Маркса и соединяющийся с ним на улице Чехова,

- автобусом №62, который следует от улицы 1-й Технологической, практически копирует маршрут 61-го, различаясь с ним на отрезке между Богоявленской площадью и улицей Добрынина.

67-я маршрутка заменена 30-м и 64-м автобусами. Первый, как и она, идет до Машприбора, с тем лишь различием, что стартует он от ж/д вокзала. Соединяются маршруты на площади Карла Маркса. Второй же начинает оттуда же и расходится с ним в районе остановки «Хутор», следуя до улицы Сиреневой, что в поселке Маяковского.

Две альтернативы представлены маршрутному такси №73. Его заменят автобусы №№53 и 76. 53-й практически полностью копирует предыдущий маршрут, отличаясь от него только в начале (стартует от ПАТП №1) и тем, что в центре вместо Советской сворачивает на улицу Первомайскую, а затем выходит к Октябрьскому мосту. 76-й же начинает маршрут так же, как и 73-й, от Вернисажа, а затем отклоняется от него на Первомайской и идет до вокзала Ярославль-Главный.

Вместо маршрутки №80, шедшей от торгового центра «Аксон» до улицы Индустриальной, можно будет воспользоваться тремя вариантами автобуса. Например, №4, который отправляется с улицы Ярославской и расходится с прежним маршрутом в районе площади Волкова, следуя на Ярославль-Главный. Или №42: он едет от поселка Куйбышева параллельно бывшему 80-му, по проспекту Фрунзе, а на пересечении Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы соединяется с ним и идет точно так же до 4-го микрорайона. Там его путь не прерывается, и он доходит до 15-го микрорайона. И, наконец, №79. Он тоже выезжает из поселка Куйбышева, расходится с 80-м на Малой Пролетарской, соединяется на Карла Маркса и едет до ТЦ «Аксон».

Маршрутное такси №81 заменено автобусом №8, который проделывает тот же путь, продлевая его от «Вернисажа» до 15-го микрорайона.

То же самое и с 82-м. Одна из его конечных передвинулась с улицы Светлой до больницы №2, а в остальном маршрут стался неизменным, только теперь носит 49-й номер.

83-я маршрутка частично заменена 32-м автобусом, который проделывает часть ее маршрута от улицы Сахарова до ТРК «Рио». Вместо нее может подойти автобус №25. Он стартует от Машприбора и по улице Шевелюха, мимо зоопарка, доезжает почти до Лесной Поляны, поворачивает на Юбилейный мост, а дальше едет к 15-му микрорайону.

Маршрут 85д компенсируется двумя автобусами, №№17 и 85, которые дополняют друг друга и вместе составляют полный маршрут его следования. 17-й идет от ЯШЗ до поселка Ивняки, а 85-й – от поселка до Машприбора.

№86 изменен на 59-й автобус, который от Областной больницы доезжает не только до улицы Чкалова, как было раньше, а дальше, до ж/д вокзала.

Отмененное 87-е маршрутное такси компенсируется автобусом №57, который практически полностью повторяет его маршрут. Только конечные находятся чуть дальше: у фабрики «Красный Перевал» и на улице Гудованцева. Есть и еще два варианта: 19к, чей путь сходится с 87-м на промежутке между улицей Гудованцева и Красной площадью, и 7, который оттуда же через Красную Площадь идет к 15-му микрорайону.

Автобус №90 теперь полностью заменен на 90с, причем их маршруты абсолютно идентичны.

Вместо 91-го автобуса, ходившего между улицей Труфанова и химзаводом «Луч», теперь можно воспользоваться 1-м и 19-м, которые дополняют друг друга: первый идет от улицы Волгоградской до 5-го микрорайона, а второй – от «Луча» до улицы Гудованцева. Неплохой альтернативой также является трамвай № 7, который следует от улицы Свердлова до Волгоградской.

93-маршрут претерпел незначительные изменения: 21-й автобус вместо него теперь ходит от Красной площади до остановки «Очапки». Практически то же самое произошло и с маршрутным такси №95. Раньше оно шло от ТЦ «Аксон» до улицы 8 марта, а теперь альтернативные ему автобусы №7 и 65 следуют от улицы Гудованцева, которая находится рядом с ТЦ, до 15 микрорайона и от ЯЗМХ до улицы 8 марта.

98-й маршрут теперь тоже заменен. От одной его конечной на улице Космонавтов до улицы Большие Полянки теперь ходит автобус №68, а от другой, на улице Павлова, до ЯШЗ – №92.

И, наконец, последнее, 99-е маршрутное такси. С ним абсолютна та же ситуация, что и с 90-м. На его место становится 99с, который следует абсолютно по тому же пути. Для того, чтобы подробнее узнать о произошедших изменениях, а также рассмотреть новые маршруты на интерактивных картах, рекомендуем вам посетить этот сайт.