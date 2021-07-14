Лесной пожар в Некрасовском районе потушили

ФОто сделано из села Рыбницы. ФОТО: Светлана Осипова

Лесной пожар в Некрасовском бору недалеко от Красного Профинтерна потушили. Горели пять гектаров леса. По словам специалистов, был и низовой, и верховой пожар.

Возгорание локализировали около 23.00, но на месте пожарные оставались до утра.

Огонь вспыхнул вчера, 13 июля, вечером. Жители окрестных деревень всерьез опасались, что пламя доберется до их домов.

9 июля в Ярославской области третий раз за этот год был введен особый противопожарный режим, он продлится 21 день. Во время режима запрещено разводить костры при посещении лесов, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда и выжигать травы. За нарушение правил грозит штраф для юридических лиц до 500 тысяч рублей, для граждан – до 5 тысяч, для должностных лиц – до 40 тысяч.