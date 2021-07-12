В Ярославской области запретили посещать леса

9 июля Ярославской области уже третий раз за год ввели противопожарный режим. Фото: Правительство Ярославской области

9 июля Ярославской области уже третий раз за год ввели противопожарный режим. В этот раз он также продлится 21 день.

- С начала пожароопасного сезона зафиксированы четыре возгорания на территории лесного фонда области общей площадью 1 гектар. Во всех случаях причиной стал так называемый человеческий фактор, – отметил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

Во время режима запрещено разводить костры при посещении лесов, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда и выжигать травы.

За нарушение правил грозит штраф для юридических лиц до 500 тысяч рублей, для граждан – до 5 тысяч, для должностных лиц – до 40 тысяч.