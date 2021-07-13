Огонь подбирается к деревням: в Ярославской области горит лес

Горит лес недалеко от поселка Красный Профинтерн. ФОТО: Александра КУБАСОВА

В Ярославской области на пяти гектарах бушует лесной пожар. Загорелся Некрасовский бор рядом с поселком Красный Профинтерн.

- Зафиксирован как низовой, так и верховой пожар. Причины возгорания устанавливаются, - прокомментировал ситуацию директор СГБУ ЯО "Лесная охрана" Александр Баланцев.

По данным регионального МЧС, пожар тушат около трех десятков человек, работает несколько машин.

- Угрозы для населения нет. До ближайшего населенного пункта порядка двух километров, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако по словам местных жителей, на самом деле все гораздо серьезнее.

- Мы очень волнуемся, даже прошла информация, что на всякий случай нужно собирать вещи. С одной стороны до деревни около 2 километров, с другой - метров 500, с третьей - около километра, - рассказывают жители окрестных населенных пунктов.

КП-Ярославль будет следить за развитием ситуации.