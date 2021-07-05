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Общество5 июля 2021 17:18

На мусорном полигоне под Рыбинском потушили тлеющие отходы

Самовозгорание на свалке произошло ночью 20 июня
Полина Вачнадзе
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На мусорном полигоне под Рыбинском потушили тлеющие отходы

На мусорном полигоне под Рыбинском потушили тлеющие отходы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полигоне ТКО «Аксеново» Рыбинского района завершили тушение тлеющих участков. Напомним, что самовозгорание на мусорном полигоне произошло ночью 20 июня. Открытый огонь потушили, однако, подземный пожар продолжался.

– Работы по тушению открытого огня были завершены эксплуатирующей организацией в первые сутки с момента самовозгорания. Силами эксплуатирующей организации проводились работы по тушению тлеющих участков. По состоянию на 4 июля тушение тлеющих участков завершено, – сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Площадь возгорания и задымления составила около полутора тысяч квадратных метров. После того, как огонь потушили, началось перепахивание и проливка отходов. После их пересыпали инертным материалом, который не дает воздуху проникнуть к мусору.