Самовозгорание из-за жары: в Ярославской области локализовали пожар на мусорном полигоне

В Ярославской области локализовали пожар на мусорном полигоне, задымление сохраняется Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинском районе локализовали пожар на полигоне ТКО «Аксеново». Мусорный полигон загорелся вчера, 20 июня, около 22:00. Причину возгорания смогли назвать лишь сейчас.

- В связи с аномально высокой температурой воздуха произошло самовозгорание отходов. Пожар начался на закрытой площадке, то есть в той части полигона, где уже не проводится захоронение отходов, - пояснили в правительстве Ярославской области.

Площадь пожара и задымления составила 1,5 тысячи квадратных метров. Тушением занимались три машины регионального ГУ МЧС и 15 человек личного состава.

- На данный момент очаг возгорания локализован, работы по тушению продолжаются путем перепахивания и проливки отходов. На месте работают трактор, бульдозер, мотопомпа. Идет активное тление отходов, сохраняется задымление. На работы по тушению тлеющих отходов может понадобиться несколько дней, - сообщили в правительстве.

- Прием отходов на полигон пока приостановлен. Ответственность за пожарную безопасность на объектах захоронения ТКО целиком лежит на эксплуатирующих полигоны организациях. С учетом высоких температур воздуха, на полигонах важно строго следовать технологии размещения отходов, грамотно использовать инертные материалы и ограничить доступ посторонних лиц на территорию, - сказал заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования области Артем Назаров.

Перед началом пожароопасного периода полигон «Аксеново» прошел проверку на соблюдение противопожарных мер. В том числе проверялось, если ли доступ посторонних на объект. Выявленные в ходе проверки замечания компания, эксплуатирующая полигон, должна была устранить.

Пока жители Рыбинского района жалуются на сильное задымление, ярославцы просят найти и устранить источник трупного запаха, "ароматы" которого распространяются по Резинотехнике.