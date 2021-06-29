Под Рыбинском тлеет мусорный полигон

По сложности подземный пожар близок к торфяному. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Ярославской области недалеко от Рыбинска продолжает тлеть мусорный полигон «Аксеново». Загорелся он больше недели назад, 20 июня, по заключение специалистов, произошло самовозгорание из-за жары. Открытый огонь потушили, а вот подземный остался.

- Дал распоряжение усилить работу на полигоне твердых коммунальных отходов в Аксеново и подключить к тушению дополнительную технику. Ситуация непростая. Пожарным и сотрудникам полигона удалось справиться с открым огнем, но тление мусора продолжается на глубине. Подземный пожар по сложности близок к торфяному, процесс может идти несколько месяцев. Требуется методичная работа по его тушению - проливка водой и перемешивание отходов с грунтом, - пояснил глава Рыбинска Денис Добряков.

Параллельно с тушением идет мониторинг выбросов с полигона. На данный момент, по информации Роспотребнадзора, превышения нормативов нет. Следующие замеры пройдут в пятницу, 2 июля.

- Вчера к вечеру дым шел низом вдоль леса в районе деревни Наумовское, а в лесу перед поселком Октябрьское на одном из участков дороги задымление было видно и чувствовался сильный запах, - пишут к комментариях рыбинцы.

- Живу в Октябрьском. Вечером и ночью вообще хоть окна закрывай, невозможно дышать, даже кашель от дыма.