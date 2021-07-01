Сотрудницу мэрии Ярославля, объезжавшую пробку по обочине, оштрафовали за нарушение ПДД

Чиновница из Ярославля выложила в Сеть ролик, где она нарушает ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник отдела ЕДС мэрии Ярославля Наталья Родионова, которая объехала пробку по обочине, оштрафована на 1,5 тысячи рублей.

- Сотрудниками ГИБДД в отношении нарушительницы составлен административный протокол. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Уважаемые водители, в соответствии с п. 9.9 Правил дорожного движения РФ движение транспортных средств по обочинам запрещено. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нарушений Правил дорожного движения по телефону 8(4852) 30-10-10 для оперативного принятия мер к нарушителям.

Наталья Родионова сама выложила в социальную сеть ролик, на котором видно, как она объезжает пробку по обочине. И не просто выложила видео, но еще и провела опрос среди подписчиков: делают ли они так же или неукоснительно соблюдают правила дорожного движения. Правда, после того, как поднялась шумиха, ролик из сети был удален. Чиновница свой поступок объяснила тем, что ехала в детский сад за сыном, который заболел. По месту работы поступок Натальи Родионовой не оценили и вынесли ей строгий выговор.