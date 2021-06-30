Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 17:18

Строгий выговор: в мэрии Ярославля прокомментировали нарушение чиновницей ПДД

Наказание последовало
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
За нарушение ПДД Родионовой вынесли ей строгий выговор на работе.

За нарушение ПДД Родионовой вынесли ей строгий выговор на работе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обгон пробок по обочине для начальницы отдела ЕДС мэрии Ярославля Натальи Родионовой не прошел бесследно. За нарушение ПДД организация, в которой работает девушка вынесла ей строгий выговор.

- Руководство организации, где трудоустроена Родионова Наталья, сообщили, что ей вынесен строгий выговор. Пояснили, что сталкиваются с подобным поведением своих сотрудников впервые и принесли свои извинения за случившееся, - сообщили в Единой диспетчерской службе Ярославля.

Напомним, что вчера, Наталья Родионова нарушила правила дорожного движения и записала это на видео. Девушка решила объехать большую пробку по обочине, когда направлялась за больным сыном в детский сад.