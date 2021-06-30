Строгий выговор: в мэрии Ярославля прокомментировали нарушение чиновницей ПДД

За нарушение ПДД Родионовой вынесли ей строгий выговор на работе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обгон пробок по обочине для начальницы отдела ЕДС мэрии Ярославля Натальи Родионовой не прошел бесследно. За нарушение ПДД организация, в которой работает девушка вынесла ей строгий выговор.

- Руководство организации, где трудоустроена Родионова Наталья, сообщили, что ей вынесен строгий выговор. Пояснили, что сталкиваются с подобным поведением своих сотрудников впервые и принесли свои извинения за случившееся, - сообщили в Единой диспетчерской службе Ярославля.

Напомним, что вчера, Наталья Родионова нарушила правила дорожного движения и записала это на видео. Девушка решила объехать большую пробку по обочине, когда направлялась за больным сыном в детский сад.