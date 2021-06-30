Начальница ЕДС ЖКХ Ярославля нарушила правила ПДД и рассказала об этом в Instagram

Своему нарушению Родионова дала огласку, когда выложила видео с несоблюдением ПДД Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальница отдела ЕДС мэрии Ярославля Наталья Родионова нарушила правила дорожного движения и записала это на видео. Девушка решила объехать большую пробку по обочине, когда направлялась за больным сыном в детский сад.

Своему нарушению она дала огласку, когда выложила видео с несоблюдением ПДД в Instagram с подписью "А вы так объезжаете пробки?". По словам Натальи, сделала она это специально для общественного опроса и вовсе не в шутку.

Наталья Родионова нарушила правила дорожного движения и записала это на видео. Фото: Наталья Родионова, страница в Instagram

- Вчера в конце рабочего дня я узнала, что у моего сына поднялась высокая температура. Его необходимо было срочно забрать, сделать это кроме меня некому. По пути я попала в пробку перед въездом в Брагино. Чтобы сократить время, решила объехать её по обочине. Тем самым, к сожалению, нарушила ПДД. Понимаю, что это неправильно, но по-другому поступить не могла.В сторис я провела опрос, чтобы узнать, приходится ли кому-то в экстренных случаях поступать так же, ведь пробки — больная тема для многих, - пишет Родионова на своей странице Фейсбук.

Многие жители Ярославля посчитали такой поступок от чиновника - хамским и непозволительным глумлением.

- Это просто наглость, вседозволенность и неуважение, - пишет ярославна в группе "Первый Ярославский Автопортал".

- Зачем самой себя так подставлять? Снимать видео и выкладывать. Но таких видео хоть каждый день выкладывай, - добавляет ярославец.

Также многие ярославцы считают, что за самодовольную огласку нарушения начальницу должны лишить должности.

- Нужно помочь расстаться с должностью! Только и всего.