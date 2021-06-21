В Ярославле нашли источник запаха, на который жаловались жители Резинотехники

В лесополосе по улице Спартаковской напротив дома 35 обнаружен труп лося Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле нашли источник трупного запаха, на который жаловались жители Резинотехники. Ярославцы забили тревогу, когда в микрорайоне стало нечем дышать: из-за неприятного "аромата" заволжане не могли открыть окна, а на улице стало невозможно находиться.

Некоторые предположили, что источником запаха может быть труп человека или животных.

- Вчера ехали мимо, запах ужасный. Как будто стадо лосей вымерло там, - написали в группе "Подслушано Резинохеника" и казались недалеки от истины.

Как сообщили в мэрии Ярославля, сославшись на данные территориально администрации, в лесополосе по улице Спартаковской напротив дома 35 обнаружен труп лося.

- Сейчас решается вопрос по утилизации, - пояснили в мэрии.

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