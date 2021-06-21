Жители Резинотехники в Ярославле жалуются на трупный запах

Из-за сильного запаха ярославцы не могут открыть окна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Резинотехники в Ярославле жалуются на жуткий запах, который одолевает всех уже не первый день. По словам ярославцев, запах очень напоминает трупный.

- Чуть дальше остановки Спартаковская, со стороны леса, невозможно несет тухлятиной. Запах резкий и удушающий, на улице невозможно находиться, дышать, невозможно открыть окна. А на улице гуляют дети, недалеко детский сад, - пишет в группе Единой диспетчерской службе ВКонтакте жительница микрорайона.

- Запах невыносим и я сложно понимаю, как живут люди в домах рядом. Жара, а окна открыть невозможно.

- Вчера ехали мимо, запах ужасный. Как будто стало лосей вымерло там, - обсуждают эту проблему в группе «Подслушано Резинотехника».

- Надо по посадкам пройти да глянуть, может человек, которого ищут, умер, ведь всякое бывает.

- Запах и правда ужасающий, но это как раз и говорит против того, что в посадках кто-то умер. От одного трупа не несло бы так сильно на сотни метров.

- А какая из служб, которым мы так усердно платим ежемесячно, должна заниматься прилегающей территорией? Запах-то реально трупный!

Есть и предположения, что несет запах с кладбища – возможно, что нарушена процедура захоронения:

- Тогда это уже дело прокуратуры. Трупный яд – не шутки, а экологическая катастрофа и ЧС.

Ярославцы оставили обращение на страницах мэрии, многие вызвались позвонить в ЕДДС и Роспотребнадзор, чтобы сообщения о невыносимом запахе были массовыми – возможно, это привлечет внимание городских властей к проблеме. Люди просят найти источник ужасного запаха и устранить его.