В Ярославской области из-за лося произошло смертельное ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 июня, в 7:30 в Рыбинском районе на дороге «Михайловское – Чудиново» произошло ДТП. 41-летний водитель «ВАЗ-2170» наехал на лося. Послед этого машина вылетела в кювет.

Мужчина скончался сразу, на месте аварии. 43-летняя женщина и 20-летний молодой человек, которые были пассажирами автомобиля, сейчас находятся в больнице.

- На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.