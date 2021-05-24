Жестокая расправа над пенсионером: ярославские следователи предъявили обвинение двум мужчинам

Один из обвиняемых на месте рассказывает, как все происходило в ночь с 13 на 14 мая Фото: СУ СКР по Ярославской области

Двум жителям Ярославской области предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Мужчины, как уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области, уже дали признательные показания.

- Под тяжестью предъявленных доказательств они признались в содеянном и пояснили, что, проникнув в жилище, убили хозяина дома, после чего похитили имущество, подожгли дом и скрылись, - уточнили в ведомстве.

Частный дом в деревне Глухарево Пошехонского района загорелся в ночь с 13 на 14 мая. После того, как огонь потушили, в одной из комнат пожарные обнаружили труп пожилого мужчины. На теле были множественные ножевые ранения.

- Подозреваемые нанесли ножевые ранения хозяину дома и его супруге, похитили икону и деньги, совершили поджог их жилища и скрылись. В результате пожара дом сгорел полностью, мужчина погиб, а его жена госпитализирована, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемых – мужчин 35-и и 24-х лет - взяли по «горячим» следам рано утром 14 мая в Пошехонье. Один из предполагаемых убийц ранее уже был судим.

Все похищенное имущество нашли и изъяли. Суд вынес решение заключить жителей Ярославской области под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.