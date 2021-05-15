Обворовали и сожгли: в Ярославской области нашли подозреваемых в убийстве пенсионера

От дома супругов ничего не осталось. Фото: СУ СКР по Ярославской области

14 мая в 4:00 утра в городе Пошехонье Ярославской области задержали 35-и и 24-летнего подозреваемых в убийстве пенсионера. Один из них ранее был судим. Наряд полиции остановил машину, в которой ехали злоумышленники.

- По "горячим следам" были задержаны двое мужчин, причастных к преступлению. Следователи получили неопровержимые доказательства их вины. Сейчас в отношении задержанных проводятся следственные действия, готовится ходатайство для заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СКР по Ярославской области о задержании подозреваемых.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 мая в деревне Глухарево Пошехонского района Ярославской области произошел пожар в частом доме. Внутри находился 82-летний хозяин с женой. После того, как спасатели справились с огнем, они нашли тело хозяина дома с множественными ножевыми ранениями. Его супруга также получила ножевые ранения, но ее удалось спасти. Сейчас она находится в больнице.

- Подозреваемые нанесли ножевые ранения хозяину дома и его супруге, похитили икону и деньги, совершили поджог их жилища и скрылись. В результате пожара дом сгорел полностью, мужчина погиб, а его жена госпитализирована, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело и вот причастные к преступлению находятся под стражей.