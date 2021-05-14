В Ярославской области неизвестные зарезали мужчину, а потом сожгли

Тут находился дом погибшего. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ночью 14 мая в деревне Глухарево Пошехонского района Ярославской области произошел пожар в частом доме. Внутри находился пожилой хозяин. После того, как спасатели справились с огнем, тело мужчины нашли.

На первый взгляд могло показаться, что пожар произошел по неосторожности, но на теле погибшего обнаружили множество ножевых ран.

- Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, криминалисты, а также сотрудники уголовного розыска, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Кому мог насолить 80-летний пенсионер - еще неизвестно.