В Ярославской области водолазы прекратили поиски 9-летнего мальчика

Тело ребенка достали со дно реки Фото: Полина Вачнадзе

Водолазы прекратили поиски 9-летнего мальчика, который утонул в реку Уча Первомайского района. Как сообщили КП-Ярославль, тело ребенка нашли в 500 метрах вниз по течению.

ЧП произошло в поселке Пречистое. Хватилась ребенка его мама, которая написала заявление в полицию. Выяснилось, что мальчик вместе со своими друзьями пошел купаться на Учу, ничего не сказав взрослым.

Вчера, 18 мая, в Гаврилов-Ямском районе водолазы со дна Которосли подняли тело 15-летнего подростка, который утонул 9 мая.