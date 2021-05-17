Ищут водолазы: в Ярославской области утонул 9-летний мальчик

Тело ребенка сейчас ищут водолазы Фото: Полина Вачнадзе

В поселке Пречистое Первомайского района случилось большое несчастье – 16 мая в реке Уча утонул 9-летний мальчик.

Заявление о пропаже ребенка в полицию написала его мать. Вскоре выяснилось, что мальчик вместе со своими друзьями-ровесниками пошел купаться. То ли холодная вода сделала свое гиблое дело, то ли школьник плохо плавал, но выбраться из воды он не смог.

Тело со дна реки еще не подняли.

- На месте работают водолазы, следователи и криминалисты следственного управления. Проводится доследственная проверка, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Купальный сезон в Ярославской области еще не начался, но это уже второй несчастный случай на воде. 9 мая в Гаврилов-Ямском района в реке Которосль утонул 15-летний подросток.