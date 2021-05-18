В Ярославской области нашли тело пропавшего на реке подростка

Мальчик пропал 9 мая, его тело нашли 18 мая. Фото: группа "Жесть Ярославль", размещался пост о поиске ребенка.

9 мая в Гаврилов-Яме Ярославской области при странных обстоятельствах пропал 15-летний подросток. Он пошел гулять с друзьями на реку, прыгнул в воду и не выплыл.

История очень запутанная: ребята, которые были очевидцами, давали разные показания, а родственница семьи рассказала, что сотрудники МЧС отказались искать подростка в праздничный день.

- Со слов мальчиков и мамы, МЧС приехали, когда ребенок утонул, сфотографировали и сказали: "Ну сегодня искать не будем. Праздник и водолазов нет", - рассказала девушка «КП-Ярославль».

Спустя девять дней тело юноши все-таки нашли. Родные до последнего верили в лучшее, но, к сожалению, трагедии было не избежать.

- Тело подростка нашли. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СКР России по Ярославской области.