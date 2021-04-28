Тутаевский НПЗ оштрафовали на 50 тысяч рублей

Предприятие признали виновным в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. ФОТО: сайт Росприроднадзора

Тутаевский городской суд рассмотрел административное дело в отношении Тутаевского НПЗ. Предприятию вменялось несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства.

- Постановлением от 28 апреля АОА «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева» признано виновным в совершении административного правонарушения. Компании назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Но одним этим штрафом дело может не ограничиться. Сегодня Тутаевский суд рассмотрит еще одну «административку», возбужденную в отношении Тутаевского предприятия. На этот раз речь идет о загрязнении плодородного слоя почвы.

Проверка Росприроднадзора выявила на предприятии ряд нарушений. 6 марта на НПЗ произошел пожар, после которого загрязнения почвы превысили нормативы в 36,8 раз.